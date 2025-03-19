İl il açıklandı! Birçok kentte okullar tatil... Eğitime kar engeli

Pek çok ilde yarın okullar tatil oldu. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilecek iller açıklandı. İşte yapılan resmi açıklamalar ve okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

SİVAS'TA OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayının yaşanmasının tahmin edildiği belirtildi.

Tedbir amaçlı olarak il genelinde taşımalı eğitim, resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valilik kararıyla 20 Mart Perşembe bir gün süreyle eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsızlar ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."

KAYSERİ VE KIRŞEHİR'DE EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Kayseri ve Kırşehir'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri ve Kırşehir'de yarın beklenen kuvvetli kar nedeniyle her iki ilde de okullar 1 gün tatil edildi.

Kayseri Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

YOZGAT VE 11 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR'DE KAR NEDENİYLE EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Kırşehir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS'IN YILDIZELİ İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın için ara verildi. Yıldızeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 tarihinde ilçemiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Ordu’da kar nedeniyle 20 Mart Perşembe günü 7 ilçenin tamamında, 5 ilçede ise kısmen eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan ve Ulubey ilçesinin tamamında kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Öte yandan Akkuş, İkizce, Kumru, Mesudiye ve Ünye ilçesinde ise eğitime kısmen 1 gün ara verildiği ifade edildi.

KONYA ILGIN'DA EĞİTİME 'KAR' ENGELİ

Konya’nın Ilgın ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Konya-Afyonkarahisar kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Ilgın ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Konya Valiliği ilçede eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, “Ilgın ilçemizde, devam eden yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 19 Mart 2025 Çarşamba günü ilçemiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarla özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerimiz için eğitim- öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmesine; Kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

ADANA'NIN TUFANBEYLİ İLÇESİNDE TAŞIMALI EĞİTİME YARIN ARA VERİLDİ

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Adana ili Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya karşı 20 Mart 2025 tarihinde taşımalı eğitime bir gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

AKSARAY'DA 3 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Aksaray'ın Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel tipi ve buzlanma nedeniyle Eskil, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi. (AA/DHA/İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır