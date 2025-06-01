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İl il gezen dolandırıcı çift tutuklandı! Kuyumcuları sahte altınla kandırıyorlardı

Bartın'ın da aralarında olduğu 8 ilde, kuyumcuları sahte altınlarla toplam 122 bin 700 TL dolandıran M.S. (29) ve eşi S.S. (29), polis tarafından 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı izlenerek yakalanıp, tutuklandı.

İl il gezen dolandırıcı çift tutuklandı! Kuyumcuları sahte altınla kandırıyorlardı

Farklı zamanlarda İstanbul, Bolu, Ordu, Zonguldak, Burdur, Kütahya, Ankara ve son olarak Bartın'daki bir kuyumcuya giden M.S. isimli erkek ve eşi S.S. sahte altın bozdurdu. Durumu fark eden kuyumcular, polise haber verdi. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Ekipler, 148 saatlik güvenlik kamerası kaydı inceledi. Antalya'dan kiraladıkları araç ile Bartın'dan ayrılmak üzere olan çift, Amasra yolu Arıt kavşağında polis tarafından durduruldu. Kuyumcuları toplam 122 bin 700 TL dolandırdıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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