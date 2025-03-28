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İl Sağlık Müdürü açıkladı: "Ülkemizde bipolar bozuklukla mücadele eden 2 milyon insan var"

28.03.2025 16:44
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Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, 30 Mart Dünya Bipolar Günü dolayısıyla önemli bir açıklama yaptı. Güner, ülkemizde yaklaşık iki milyon kişinin bipolar bozuklukla mücadele ettiğini belirterek, bu hastalığa ve genel olarak ruhsal hastalıklara dair farkındalık oluşturulmasının büyük bir önem taşıdığını vurguladı. Detaylar haberimizde...

İl Sağlık Müdürü açıkladı: "Ülkemizde bipolar bozuklukla mücadele eden 2 milyon insan var"

Bipolar bozukluk, bireyin ruh halinde, enerjisinde ve günlük işlevlerinde belirgin değişiklikler gösteren, tıbbi olarak tanımlanan bir ruhsal hastalık olduğunu ifade eden Güner, "Toplumsal damgalamanın azaltılması, erken tanı ve tedavinin öneminin vurgulanmasını daha da önemli hale getirmiştir. Bipolar bozukluk, bireyin ruh halinde, enerjisinde ve günlük işlevlerinde belirgin değişikliklerle seyreden, tıbbi olarak tanımlanmış bir ruhsal hastalıktır. Eskiden manik depresif bozukluk ismiyle de bilinen bipolar bozukluk, iki ayrı hastalık döneminin ( manik ve depresif ) görüldüğü iki uçlu psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu durum kişinin aile, sosyal çevresi ve günlük yaşantısında çeşitli sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Dünyada bipolar bozukluk sıklığının dünya nüfusunun yüzde bir ile yüzde beş arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Yaklaşık altmış milyon bipolar bozukluğa sahip bireyin bulunduğu projeksiyonel olarak belirtilmektedir, Ayrıca ülkemizde de iki milyondan fazla kişinin bipolar bozukluğu olduğu tahmin edilmektedir" dedi.

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"PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ VERİLİYOR"

Zonguldak'ta vatandaşların, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabildiğini ifade eden Güner şu cümlelere yer verdi: "Toplum temelli ruh sağlığı hizmetleri kapsamında vatandaşlarımız, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Bu kapsamda; Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde ağır ruhsal bozukluğu olan (psikotik bozukluklar, iki uçlu duygudurum bozuklukları) hastalarına psikososyal destek hizmetleri verilmekte, takip edilmekte ve tedavilerinin gereğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları ortamda sunulabilmektedir. Ayrıca, Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki psikososyal destek birimlerindeki ruh sağlığı personeli vatandaşa hizmet vermektedir. Bulunduğunuz bölgedeki Aile Sağlığı Merkezlerinde bulunan aile hekimlerini ziyaret ederek düzenli ruh sağlığı değerlendirmelerini yaptırmaya, Bipolar bozukluk ve diğer ruhsal hastalıklar açısından değerlendirme ve danışmanlık almaya, tüm vatandaşlarımız davet edilmektedir. Bireylerin ruh sağlığının korunması, toplumsal farkındalığın artırılması ve damgalamanın azaltılması adına herkesi katkı sunmaya davet ediyor; tüm bireylerimize sağlıklı ve duyarlı günler diliyoruz" dedi.

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30 MART TARİHİ "DÜNYA BİPOLAR GÜNÜ"

Uygun tedavi ve sosyal destekle bipolar bozukluğu olan bireyler, yaşamlarını üretken ve sağlıklı bir şekilde sürdürebildiğini ifade eden Güner şöyle devam etti: "Uygun tedavi ve sosyal destekle bireyler yaşamlarını üretken ve sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektedir. Ancak toplumsal ön yargılar ve ruhsal hastalıklara yönelik etiketlemeler, bireylerin sağlık hizmetlerine başvurusunu geciktirmekte ve iyilik hallerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bireylerin ruhsal iyilik hallerinin desteklenmesi, toplumun bipolar bozukluk hakkında doğru bilgiye sahip olması ve damgalama ile mücadeleye katkı sunulması amacıyla her yıl 30 Mart tarihi, "Dünya Bipolar Günü" olarak anılmaktadır. Bu yılın teması "Bipolar Bozukluk: Farkındalıkla Tanı, Destekle Tedavi, Umutla Yaşam" olarak belirlenmiştir. Bu hafta vesilesiyle toplumda ruhsal hastalıklara karşı anlayışın artması, damgalamanın önlenmesi ve bireylerin tedaviye erişiminin kolaylaştırılması hedeflenmektedir" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bipolar bozukluk Psikoloji ruh sağlığı bipolar
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