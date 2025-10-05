HABER

İlaçlama faaliyetini yangın sandılar

Kütahya'da belediye ekipleri tarafından haşerata karşı yürütülen ilaçlama çalışması, kısa süreli paniğe neden oldu.

Belediye ekiplerinin Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki sulama kanallarında yaptığı ilaçlama sırasında oluşan yoğun duman, bazı vatandaşlar tarafından "yangın çıktı" şeklinde yorumlandı. Bu arada bazı vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangın ihbarında bulundu.

Kütahya Belediyesi yetkilileri, dumanın ilaçlama faaliyetlerinden kaynaklandığını belirterek vatandaşlardan endişe etmemelerini istedi. Yetkililer, çalışmaların haşerata karşı rutin şekilde devam ettiğini ve kullanılan ilaçların insan sağlığına zarar vermediğini vurguladı.

Kütahya
