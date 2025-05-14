İlçe başkanı kapıyı açınca ortaya çıktılar... AK Partili gençlerle '10 numara' akımı!

AK Parti Bursa Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti Yıldırım İlçesi Gençlik Kolları ile bir araya geldi.

Yıldırım İlçesi Gençlik Kolları sosyal medya hesabında paylaşılan bir video sosyal medyada günler sonra tekrardan viral oldu. Videoda İlçe Başkanı Akkaya'nın da dahil olduğu anlar sosyal medyada dikkat çekti.

KAPILAR TEK TEK AÇILDI

Videoda Akkaya'ya önce AK Parti logolu kapılar açılıyor ardından ise başkan 10 yazılı kapının kime ait olduğunu gösteriyor. Gençlik kollarını işaret ederek kapıyı açan Akkaya'nın karşısına, cep telefonlarının ışığı ile bekleyen gözlüklü gençler ortaya çıkıyor.

AKIMA BAŞKAN DA KATILDI

Akkaya, '10 numara' göndermesi ile gençlik kolları üyelerine katılarak viral olan video akımını yaptı. O akım günler sonra yeniden gündem oldu. Video ise hem gençlik kolları hem de ilçe başkanlığı sayfasında paylaşıldı.