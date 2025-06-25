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İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Balıkesir günlerdir yıllarca Kocacami’de imamlık yapan Sadettin Kılıç'ın cenazesini konuşuyor. 4 gündür 4 defnedilemeyen cenaze için Kaymakam ve Emniyet Müdürü da girişimlerde bulundu. Vasiyet edilen yer belediyece uygun görülmeyince gerginlikler çıktı. Polis olayların büyümesini engelledi. Son olarak Cumhurbaşkanlığı'nın gönderdiği yazıyla cenaze, vefat edilen kişinin vasiyeti üzerine istediği yere defnedildi.

İlçeyi karıştıran cenaze krizi! Kaymakam ve emniyet müdürü de dahil oldu yetmedi: Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, uzun yıllar Kocacami’de imamlık yapan Sadettin Kılıç’ın cenazesi, vasiyeti nedeniyle görev yaptığı camideki türbe bahçesine defin edilmek için 4 gün bekletilince ilçede adeta bir kriz çıktı. Tanınan imam için vatandaşlar da seferber olup türbeye defin istedi. Belediye izin vermedi, çevik kuvvet saatlerce olay çıkmaması için bekledi. Son olarak Cumhurbaşkanlığından gelen izinle 88 yaşındaki emekli imam Muhyiddini Rumi Hazretleri Türbesi'nin bahçesine defin edildi.

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4 GÜN ÖNCE VEFAT ETTİ

Edinilen bilgiye göre, 4 gün önce 88 yaşında vefat eden Sadettin Kılıç’ın, vasiyetinde Eski Burhaniye Belediyesi binasının yanındaki yakınındaki Muhyiddin-i Rumi Hazretleri Türbesi’ne defnedilmek istediği belirtildi. Ancak aile yakınlarının bu talebi, Burhaniye Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Bu süreç ve izin alma çabaları 4 gün sürdü ve sorun belediye ve vatandaşlar arasında bir krize dönüştü. Zaman zaman gergin anlar yaşandı.

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KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ DE GELDİ

Bölgeye, Burhaniye Kaymakamlığı’na vekâlet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş gelerek sorunun çözümü için girişimlerde bulundu. Kaymakam Odabaş ile birlikte Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de bölgeye gelerek Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile görüştü.

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KRİZE NEDEN OLDU

Defin işlemi için gerekli olan Cumhurbaşkanlığı onayı beklenirken zaman zaman gergin anlar yaşandı. Türbe çevresinde Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Onayın gelmesinin ardından, Sadettin Kılıç, vasiyeti üzerine türbe bahçesine defnedildi.

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"POLİS OLMASA BÜYÜK ARBEDE ÇIKARDI"

Sadettin Kılıç’ın büyük oğlu Cemalettin Kılıç yaptığı açıklamada, "Babamız Burhaniye’ye manevi şahsiyet olarak damgasını vurmuş bir kişidir. 65 senedir Burhaniye’ye hizmet eden bir şahsiyettir. Bize de vasiyet etti. Defnetmek istediğimiz yer, çocukluğumuzun geçtiği, onun da 50 yıl yaşadığı evin yanıdır. 22’sinde kaymakamlığa dilekçeyle başvurduk. Bugün saat 14.30’da Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bilgisi geldi.

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Ancak Burhaniye Belediye Başkanı bu yerin belediyeye ait olduğunu söyleyerek izin vermek istemedi. Kaymakamımız ilgili kanunu okudu, ancak yine de belediye direndi. İl Emniyet Müdürümüz de geldi, vali bey tarafından asayişin sağlanması için görevlendirilmişti. Belediye başkanının tutumu halkla belediye çalışanlarını karşı karşıya getirdi.

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Polis olmasa büyük bir arbede çıkabilirdi. Şükür ki sabırla bekleyerek bu defin işlemini gerçekleştirdik" dedi.

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MECLİS KARARI VURGUSU

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, türbenin bulunduğu alanın belediye mülkiyetinde olduğunu ve meclis kararı olmadan böyle bir defin işlemine izin verilemeyeceğini ifade etti.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İmam Balıkesir cenaze cumhurbaşkanlığı
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