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İlçeyi yasa boğdu! 19 ve 17 yaşındaki iki gençten acı haber!

Bilecik'te meydana gelen feci kaza 2 gencin ölümüne sebep oldu. 17 yaşındaki Yaşar Kenan Özay'ın motosiklet ile 19 yaşındaki Emine Aydın'a çarptığı kazada, her iki genç de ağır yaralanmıştı. Tedavi altına alınan Aydın ve Özay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lise öğrencisi iki gencin ölüm haberi ilçeyi yasa boğdu.

İlçeyi yasa boğdu! 19 ve 17 yaşındaki iki gençten acı haber!

Bilecik'te geçtiğimiz gün yaşanan motosiklet kazasında ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti.

Bilecik'teki kaza, geçtiğimiz perşembe günü Osmaneli ilçesi Haceloğlu Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde bulunan 11 ACK 617 plakalı motosiklet sürücüsü Yaşar Kenan Özay (17) yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Aydın'a (19) çarpmıştı.

İKİ GENÇ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Özay, Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Aydın ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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VEFAT ETTİLER

Geçtiğimiz gün Emine Aydın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşar Kenan Özay de Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ÖLÜMLERİ İLÇEYİ YASA BOĞDU

Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olan ikilinin ölümü ilçeyi yasa boğuldu.

(İHA)

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Bilecik kaza
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