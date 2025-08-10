HABER

İleri yaş hastalığıydı, artık gençlerde görülüyor! Stres ve hızlı yaşam, beyni vuruyor! Uzmanlar uyarıyor...

Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, beyin kanamalarının artık yalnızca ileri yaş gruplarının değil, gençlerin de karşı karşıya olduğu ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti. Gençlerde artış gösteren beyin kanamalarının, özellikle stres, hızlı yaşam tarzı ve yanlış beslenmeye bağlı tansiyon yükselmelerinden kaynaklandığını vurgulayan Ökten, “Bu durumu önlemek için gençlerin stresli ortamlardan uzak durması büyük önem taşıyor” dedi.

Beyin kanamaları artık yalnızca ileri yaş gruplarının değil, gençlerin de karşı karşıya olduğu ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Bunun önüne geçebilmek için özellikle gençlere sıkıntılı ve stresli ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

“GENÇLERDE GÖRÜLME ORANI GİDEREK ARTIYOR”

Genellikle 50 yaştan sonra görülen beyin kanaması, son yıllarda gençlerde daha sık görülmeye başlandı. Sebeplerine dikkati çeken Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bunların daha çok ‘arteriyovenöz malformasyon’ ve ‘anevrizma’ kaynaklı yaşandığını söyledi. Anevrizma, yani kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeler kaynaklı yaşanan beyin kanamalarının 100 binde 10 ile 15 kişi arasında görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Gençlerde görülme oranı giderek artıyor” dedi.

"TANSİYON YÜKSELMELERİ EN BÜYÜK ETKEN"

Stres ve yanlış beslenme alışkanlıklarının bu durumu tetiklediğinin altını çizen Doç. Dr. Ökten, “Gençlerin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, genetiği değiştirilmiş gıda tüketimi, çevresel faktörler, iklim değişiklikleri gibi nedenlerle tansiyon oranlarında ciddi olarak bir yükselme var. Tansiyon yüksekliği eskiye oranla gençlerde daha sık görülüyor. Bu da zamanla damarları zayıflatıyor. Buna bağlı olarak da beyin kanamaları daha sık oranda görülüyor” dedi.

"STRESLİ ORTAMLARDAN UZAK DURUN"

Beyin kanamalarının belirtilerini ve alınması gereken önlemleri anlatan Doç. Dr. Ökten, şöyle devam etti: “Öncelikle çok şiddetli baş ağrısı olur. Daha sonra bulantı, kusma ve bilinç durumunda değişiklikler görülür. Bilinç durumundaki değişiklikte; hafif bir bilinç bulanıklığından ağır komaya kadar değişen bir durum söz konusu olabilir. Vücudun bir tarafında felçlik, gözlerde kayma olabilir. Kişi o sırada sara nöbeti geçirebilir. Bunların tamamını bir arada ya da birkaç tanesini görebiliriz. Bunun önüne geçebilmek için özellikle gençlere sıkıntılı ve stresli ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Obezite günümüzde önemli bir sorun. Obeziteyle birlikte hipertansiyon görülme oranı çok fazla. Obez kişilerin mutlaka en kısa sürede tedaviye başlaması gerekir. Tansiyon yüksekliği varsa hekim ve ilaç kontrolleri sıklıkla yapmalarını tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca genetiği değiştirilmiş gıdalardan uzak durmak, daha sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir.”

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

