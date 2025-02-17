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  4. İletişim Başkanı Altun'dan "Büyük bir iftira" tepkisi: "'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tipler bilmeli ki..."

İletişim Başkanı Altun'dan "Büyük bir iftira" tepkisi: "'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tipler bilmeli ki..."

17.02.2025 12:41
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun hukuki süreçlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bağdaştırılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. "Şehrine hizmet etmek yerine her gün 'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tipler bilmelidir ki" diyen Altun 2023 seçim sonuçlarını işaret etti.

İletişim Başkanı Altun'dan "Büyük bir iftira" tepkisi: "'Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa' diye debelenip duran tipler bilmeli ki..."

Hakkında yeni iddianame hazırlanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Kasımpaşalı' göndermesi yaparak sandık çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun Erdoğan'a yüklendiği bu konuşmanın ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "özellikle muhalefet siyasetçileri" diyerek hukuki süreçlerle Erdoğan'ın bağdaştırılmasına tepki gösterdi.

"HEM SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA ATILAN BÜYÜK BİR İFTİRA HEM DE YARGI SÜREÇLERİNİ AKAMETE UĞRATMA ÇABALARI"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Altun "Devletimizin bağımsız yargı organlarına intikal etmiş meselelerde yürüyen hukuki süreçlerin özellikle muhalefet siyasetçileri tarafından devamlı surette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la bağdaştırılmaya çalışılması, hem Sayın Cumhurbaşkanımıza atılan büyük bir iftiradır hem de yargı süreçlerini akamete uğratma çabalarıdır" ifadelerini kullandı.

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"NE SİZE BİR ŞEY KAZANDIRIR NE DE MİLLETİMİZE"

Altun paylaşımına şöyle devam etti:

"Millete hizmet anlamında heybesinde bir kırıntı dahi bulunamadığı için önüne gelene iftira atıp hakaret eden, kirli siyasi hesaplarını ve ilişkilerini gizlemek amacıyla türlü hezeyanlarla gündemi meşgul etme çabasını alışkanlık edinen, işini yapmak, şehrine hizmet etmek yerine her gün “Tayyip Erdoğan keşke beni muhatap alsa” diye debelenip duran tipler bilmelidir ki…

Siyasi hayatı ve mücadelesi yarım asra yaklaşan Sayın Cumhurbaşkanımızı bu tip iftiralarla yıpratmaya çalışmak ne size bir şey kazandırır ne de milletimize.

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2023 SEÇİM SONUÇLARINI HATIRLATTI

Unutamayacağınız bir ders olarak ayrıca hatırlatmak isteriz ki Milletimiz 2023 seçimlerinde tercihini yapmış, ip gibi dizilip karşısında konumlandığınız Recep Tayyip Erdoğan hepinizi birden sandıkta net bir şekilde mağlup etmiştir.

"GERÇEKLERİ GÖRÜP BU HATALARINDAN DÖNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Kendini millete hizmete adamış ve gece gündüz bu uğurda çalışan bir siyasetçiye, bütün mücadelelerini milletiyle birlikte vermiş bir lidere, Sayın Cumhurbaşkanımıza saçma sapan ithamlar yöneltenlerin önce Recep Tayyip Erdoğan’ı iyice okumalarını, anlamalarını, nihayetinde gerçekleri görüp bu hatalarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahrettin Altun
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