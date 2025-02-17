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  4. İmamoğlu'ndan 'Kasımpaşalı' çıkışı! "Hazırız" diyerek sandığı işaret etti

İmamoğlu'ndan 'Kasımpaşalı' çıkışı! "Hazırız" diyerek sandığı işaret etti

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
17.02.2025 11:20
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Hazırız" mesajı verdi ve "Kasımpaşa mertlik demektir, mertliğin yeri sandıktır" ifadelerini kullandı. İmamoğlu ayrıca "Beni siyaseten devre dışı bırakan kişinin adı da belli, sayın cumhurbaşkanı" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'ndan 'Kasımpaşalı' çıkışı! "Hazırız" diyerek sandığı işaret etti

İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bugün savcının oluşan iddianamesiyle şu anda beşinci siyaset yasağıyla ilgili iddianame oldu. 25 yılı aşan hapis cezasıyla yargılanan bir kişi durumundayım. Beni siyaseten devre dışı bırakan kişinin adı da belli, sayın cumhurbaşkanı.

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"BİZ MERTÇE MÜCADELEYE HAZIRIZ"

İstediğimiz mertlik. Mertliğin yeri sandık. Sandıkta oy kullanılır, millet kimi tercih ediyorsa o koltuğu alır. Mertliğin simgesi olan Kasımpaşa'nın adına yakışır şekilde davranmaya davet ediyorum sayın Cumhurbaşkanı'nı. Biz mertçe mücadeleye hazırız.

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"PARTİMİZE GÖZ KOYDULAR, YAZILANLAR BENİM UMURUMDA DEĞİL"

Partimize göz koydular, yazılanlar benim umurumda değil. Vız gelir tırıs gider, mesele
bir kişidir. Benim baktığım odak odur. 4 gazeteci dostumuza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sakın milletimize ekonomiyle üretimle cümleler kurmasınlar bütün sorumlular kendileridir. Bu tutumları devam ettiği sürece ülkemiz düze çıkamaz. Adaletin olmadığı yerde sermaye de gelmez üretim de olmaz.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb
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