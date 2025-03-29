İletişim Başkanı Altun'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki

İstanbul Maltepe'de bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot listesinde olduğunu açıkladığı bir kahve zincirinde meydana gelen kavgayla ilgili peş peşe açıklamalar geldi.

"GEÇİT VERİLMEYECEK"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın sürekli yapmış olduğu sözde boykot çağrılarının işletmelere yönelik şiddet eylemleri boyutuna geçmesi, bu çağrıların amacının aslında ne olduğunu hepimize anlatıyor. Halkı yerli ve milli şirketlere karşı kışkırta kışkırta, tahrik ede ede sebep oldukları bu tablo Türkiye'ye hiç ama hiç yakışmayan ancak kendileriyle kolaylıkla özdeşleşen bir sonuçtur. 'Boykot' adı altında faşist fikirlerini dikte edenler eseriyle gurur duysunlar. Ama şunu bilsinler ki Türk milleti bu vandallıklara asla müsaade etmeyecek, şiddete, ayrımcılığa ve faşist uygulamalara geçit vermeyecektir."

BİR TEPKİ DE ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özel'i sağduyuya davet ediyoruz. Özel'in kahve içilen yerleri hedef gösteren tavrı siyasi yobazlıktır. CHP Genel Başkanı Özel'in bir haftalık kötü ve zararlı performansı tam bir sorumsuzluk ve kontrolsüzlüktür." dedi. Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır