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İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki! "Aziz milletimizi “sokağa dökme” tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen 5 Temmuz’da MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda; 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçu işlediği gerekçesiyle Özgür Özel hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı. İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizi “sokağa dökme” tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki! "Aziz milletimizi “sokağa dökme” tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir"
Begüm Özkaynak

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi.

İletişim Başkanı Altun dan CHP Genel Başkanı Özel e tepki! "Aziz milletimizi “sokağa dökme” tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir" 1

"AZİZ MİLLETİMİZİ “SOKAĞA DÖKME” TEHDİDİ, DEMOKRATİK SİYASETİN DEĞİL SOKAK VESAYETİNİN DİLİDİR"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel basın toplantısında sarf ettiği tehditkâr ve provokatif ifadelerle, siyasi nezaket sınırlarını aşmış, anayasal kurumlarımızı, toplumsal barışımızı ve millî birliğimizi doğrudan hedef almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sarf edilen hakaret içerikli sözler, kamu görevlilerine karşı sürdürülen sistematik itibarsızlaştırma kampanyaları ve en önemlisi aziz milletimizi “sokağa dökme” tehdidi, demokratik siyasetin değil sokak vesayetinin dilidir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkelerinden biri olan “hukuk devleti” prensibi çerçevesinde, milletin iradesi yalnızca sandıkta tecelli eder. Sokakları adres gösteren bir anlayış ise demokrasiye değil anarşiye hizmet eder.

Devletimiz, her türlü tehdit ve provokasyon karşısında vakarını, gücünü ve kararlılığını korumaktadır. Kamu düzenini tehdit eden her türlü söylem, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda muhakkak karşılık bulmaktadır.

Hiç kimse bulunduğu siyasi pozisyonundan dolayı milletin değerlerine meydan okuma yetkisine sahip olduğunu sanmamalıdır. Tüm siyasi aktörler sorumlu bir dille hareket etmeli, millî iradeye ve hukuki süreçlere saygı göstermelidir.

Demokrasi, tehdit, tahrik ve sokak çağrılarıyla değil millet iradesiyle ve hukuk zemininde güçlenir.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Fahrettin Altun
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