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İletişim Başkanı Altun'dan İran'a saldıran İsrail'e sert tepki

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına tepki gösterdi. Altun yaptığı açıklamada "Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan İran'a saldıran İsrail'e sert tepki

İsrail'in İran'a yönelik saldırısına bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için büyük bir tehlike olduğunun altını çizen Altun, söz konusu saldırıyı en sert şekilde kınadıklarını belitti.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail tarafından İran'a karşı gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz;İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

"NETANYAHU, BARIŞ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE"

Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir"

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
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