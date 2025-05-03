İletişim Başkanı Altun: "Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti’ye başsağlığı diliyorum"

Tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya için İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan başsağlığı paylaşımı geldi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti’ye başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

"MEKÂNI CENNET OLSUN"

Altun, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"DEM Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Nevi şahsına münhasır tarzı ile ülkemizin yakın siyasi geçmişinde önemli bir yer edinen Önder’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve DEM Parti’ye başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır