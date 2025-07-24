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İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı, milletimizin tarihi hafızasıyla bağını güçlendiren ve medeniyet kimliğini tahkim eden bir adım olmuştur." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılı mesajı

Duran, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 5'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"MİLLETİMİZİN TARİHİ HAFIZASIYLA BAĞINI GÜÇLENDİREN BİR ADIM"

Burhanettin Duran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışı, milletimizin tarihi hafızasıyla bağını güçlendiren ve medeniyet kimliğini tahkim eden bir adım olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve aziz milletimizin desteği sayesinde Ayasofya'nın asli hüviyetine kavuşmasıyla, tarihimizde yeni bir sayfa açılmış, yeni bir diriliş gerçekleşmiştir. Ayasofya'dan yükselen Ezan-ı Muhammediler inşallah ebediyete kadar yurdumuzun ve coğrafyamızın semalarında yankılanacaktır."

İletişim Başkanı Duran dan Ayasofya nın ibadete açılışının 5 inci yılı mesajı 1

ERDOĞAN'IN SESLENDİRDİĞİ AYASOFYA ŞİİRİNE YER VERDİ

Duran'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği Ayasofya şiirinin videosu da yer aldı.

(AA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
ayasofya Burhanettin Duran
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