İletişim Başkanı Duran'dan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü, toplumsal vicdanın ve insan onuruna verilen değerin daima hatırlanmasını ifade eden anlamlı bir gündür. Down sendromlu kardeşlerimiz, azimleri ve içtenlikleriyle hayatın her alanına değer katmakta, birlikte yaşamanın, dayanışmanın ve güçlenmenin önemini bizlere göstermektedir. Biliyoruz ki farklılıklar bir ayrım değil, büyük bir zenginliktir. Bu vesileyle, down sendromlu kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine en kalbî muhabbetlerimi ve selamlarımı sunuyorum."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

