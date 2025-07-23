İletişim Başkanı Duran'dan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erzurum Kongresi paylaşımı geld. Kongrenn 106'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşımda bulunan Duran, İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.
Duran, yaptığı paylaşımda, "23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongre, milletimizin istiklal ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönemeçtir. Bu büyük kongre, Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle bağımsızlık yolunda somut adımların atıldığı ilk platform olmuştur.
Erzurum’da yükselen istiklal gayesi, millî sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
23 Temmuz 1919’da Erzurum’da toplanan kongre, milletimizin istiklal ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönemeçtir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) July 23, 2025
Bu büyük kongre, Anadolu’nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle bağımsızlık yolunda somut adımların atıldığı…
(DHA)
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