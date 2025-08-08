HABER

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in skandal kararına sert tepki: "Tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef alıyor! Kınıyoruz"

İsrail'in Gazze'nin tamamını işgal planına Türkiye'den tepki gelmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran kararı şiddetle kınadıklarını belirten bir açıklama yaptı. Dünyaya çağrıda bulunan Duran, "Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir" dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onayladı. Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze kentinin tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN İSRAİL'İN İŞGAL KARARINA TEPKİ

Türkiye'den bu skandal karara tepkiler geliyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran işgal kararına sert tepki gösterirken şunları kaydetti:
"İnsan hakları ihlalleri ve insani krizlerin daha da derinleşmesine yol açacak olan, İsrail’in Gazze’yi işgal kararını şiddetle kınıyoruz. İsrail'in planları, saldırıları; tüm insanlığı, barış ve istikrarı hedef almaktadır.

"İSRAİL'İN GAZZE’DE YAPTIĞI AÇIK BİR SOYKIRIM"

İsrail’in işgalini kalıcılaştırması, uluslararası hukuk normlarına ve insani değerlere aykırıdır. Saldırılarda sivillere yönelik ağır bombardımanların artırılması, altyapının yok edilmesi ve temel insani ihtiyaçların engellenmesi göz önünde bulundurulduğunda İsrail'in Gazze’de yaptığı açık bir soykırımdır.

DÜNYAYA "SESSİZ KALMAYIN" ÇAĞRISI

İşgalin, zulmün ve masumların hayatına kast etmenin hiçbir mazereti olamaz. İnsanlık vicdanı susturulamaz. Uluslararası toplumun, bu tür tek taraflı adımlara kararlılıkla karşı çıkması ve adil bir çözüm için etkin çabalar göstermesi elzemdir.

Dünyaya çağrımızdır: Sessiz kalmayın, insanlık için, adalet için ses verin!

Dünyanın vicdanı, İsrail’i durduracak ve yenecek güçtedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın altını çizerek vurguladığı üzere; “Herkes susabilir. Tepkisiz kalabilir. Ama biz susmayız, susamayız ve emin olun susmayacağız.”

