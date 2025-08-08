HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Türkiye'den İsrail'in skandal Gazze kararına sert tepki! "En güçlü biçimde kınıyoruz"

Türkiye'den İsrail'in skandal Gazze kararına sert tepki geldi. Açıklamada "İsrail'in yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" dendi.

Türkiye'den İsrail'in skandal Gazze kararına sert tepki! "En güçlü biçimde kınıyoruz"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze kentinin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi. Yerel kaynaklara göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"İsrail’in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze’deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.

Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.

Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır.

Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş Skandal kararın alındığı Kabine toplantısı olaylı geçmiş
İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı! İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı!
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!Esenyurt'ta film sahnelerini aratmayan anlar!
Şizofren doktor yatalak annesini döverek komalık etti! Valilikten açıklama geldiŞizofren doktor yatalak annesini döverek komalık etti! Valilikten açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otomobil devi o modelini geri çağırdı

Otomobil devi o modelini geri çağırdı

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Saral'ın kayınbiraderi korkunç şekilde infaz edildi!

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Simpsonlar, Trump'ın ölüm tarihini açıkladı! Çok az kaldı

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Kayıp iş adamına mı çarptı? Radar görüntüleri çıktı!

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Sosyal medya paylaşımıyla gündem olmuştu! Askere böyle uğurlandı

Şizofren doktor yatalak annesini döverek komalık etti! Valilikten açıklama geldi

Şizofren doktor yatalak annesini döverek komalık etti! Valilikten açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.