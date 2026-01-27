İletişim Başkanı Duran'dan "Kürtler hedef alınıyor" iddialarına yanıt: "Ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız"

Suriye'de merkezi hükümetin, işgal altındaki topraklarını terör örgütlerinden temizleme süreciyle ilgili özellikle sosyal medyada

“Kürtler hedef alınıyor” iddiayla dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada Kürtlere seslenerek, "Oyunlara gelmeyin" uyarısında bulunmuştu.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN O İDDİALARA YANIT: "ORTAK AKIL VE BİRLİK DUYGUSUYLA KONUŞMAK ZORUNDAYIZ"

Erdoğan'ın açıklamasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Duran da bir mesaj paylaşarak, "Türkiye’nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir" dedi.

"TÜRKİYE’NİN MÜCADELESİ ETNİK KİMLİKLERLE DEĞİL"

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Bazı siyasi çevrelerin Suriye’de “Kürtler hedef alınıyor” iddiası, hakikati yansıtmayan ve bölgede toplumsal fay hatlarını yeniden harekete geçirmeye yönelik bir girişimdir.

Toplumu ayrıştıran değil, birleştiren bir dil hepimizin sorumluluğudur. Gerçekleri çarpıtmak yerine ortak akıl ve birlik duygusuyla konuşmak zorundayız.

Türkiye’nin mücadelesi etnik kimliklerle değil; terörle, şiddetle ve hukukun dışına çıkan yapılarladır. Türkiye’nin mücadelesi, sınırlarında bir terör koridoru oluşturulmaması içindir.

Bölgede kalıcı barış, istikrar ve kapsayıcı bir siyasal düzenin tesisi açısından atılan her yapıcı adımı önemsiyoruz."