HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Duran'dan Mescid-i Aksa açıklaması! "Saldırıyı şiddetle kınıyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum" dedi.

İletişim Başkanı Duran'dan Mescid-i Aksa açıklaması! "Saldırıyı şiddetle kınıyorum"

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı İsrailli bakanların fanatik gruplarla birlikte İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskını şiddetle kınıyorum. Mescid-i Aksa’yı hedef almak İsrail’in yürüttüğü kirli savaşın ve soykırımın bir diğer aşamasıdır; çirkin bir provokasyondur, Aksa’yı işgal girişimidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi 'İlk kıblemiz Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir.' Kudüs bütün semavi dinlerin ortak coğrafyası, Mescid-i Aksa Müslümanların ortak mabedi ve tüm insanlığın ortak mirasıdır. Ortak mirasımız, ortak belleğimiz Mescid-i Aksa’nın kutsiyetine her zaman sahip çıkacak, Filistinli tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eminönü'nde korku dolu anlar! Silahla kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen adam vurulduEminönü'nde korku dolu anlar! Silahla kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen adam vuruldu
Konya'da plajda kavga: 2'si çocuk 6 yaralıKonya'da plajda kavga: 2'si çocuk 6 yaralı

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Yeni çalışma paylaşıldı! 200 bin TL ve üzeri ödemelerde...

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Semih Kılıçsoy için Akit gazetesinden skandal başlık!

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

Komşular ihbar etti, acı olay ortaya çıktı

Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Diploması sahte! Sloganları ortaya çıktı... Osmanoğlu'nun mezuniyet kaydı da iptal

Çok sayıda köpek öldü! Skandal iddia: "Durum çok vahim"

Çok sayıda köpek öldü! Skandal iddia: "Durum çok vahim"

Eminönü'nde korku dolu anlar! Silahla kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen adam vuruldu

Eminönü'nde korku dolu anlar! Silahla kovalayıp ateş etti: Yoldan geçen adam vuruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.