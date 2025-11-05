İletişim Başkanı Duran’dan Özgür Özel’in açıklamalarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

"İFTİRA, MANİPÜLASYON VE PROVOKATİF DİL"

Duran, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in son dönemde sarıldığı söylemler, siyasi nezaketin ve demokratik olgunluğun sınırlarını aşarak iftira, manipülasyon ve provokatif dilin hakim olduğu bir nitelik kazanmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesnetsiz suçlamalar, hakikati tahrif eden ve kamu vicdanını yanıltmayı hedefleyen bir siyasi mühendislik çabasından öteye geçmemektedir. Bu yaklaşım, demokratik siyaset kültürüne zarar vermekte ve kurumsal ciddiyeti zedelemektedir.

"SİYASİ MUHALEFET, SORUMSUZ BEYANLARLA YAPILMAZ"

Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin istikrarını, milli iradenin üstünlüğünü ve demokratik kazanımlarını koruma kararlılığını bugüne kadar nasıl sürdürdüyse, bundan sonra da aynı şekilde sürdürecektir. Siyasi muhalefet, sorumsuz beyanlarla değil; bilgi, ilke ve vizyon temelli bir anlayışla milletimizin güvenine layık olmalıdır. Hakikati sulandıran, yalanı ve hakareti siyaset malzemesi haline getiren hiçbir yaklaşım, bu millete fayda getirmemiştir, getirmeyecektir" ifadelerini kullandı.

(DHA)

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır