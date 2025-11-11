HABER

İletişim Başkanı Duran’dan uçak kazasına ilişkin açıklama!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesiyle ilgili Nsosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Cansu Akalp

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

İletişim Başkanı Duran paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askerî kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmî kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

