Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Kişisel verileri ele geçiriyorlardı

Son dakika haberi: MİT, kişisel verilere yetkisiz erişim sağlayan siber suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MİT koordinesinde yapılan siber casusluk operasyonunda kişisel verileri hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlayan suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı.

İKİ İLDE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı.

Ayrıca yasa dışı verileri içeren 8 internet sitesi kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Anahtar Kelimeler:
MİT Siber suç
