Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Kişisel verileri ele geçiriyorlardı

Son dakika haberi: MİT koordinesinde yapılan siber casusluk operasyonunda kişisel verileri hedef alarak kamu kurumlarına ait verilere yetkisiz erişim sağlayan suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Karabük’te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda siber suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı.
Ayrıca yasa dışı verileri içeren 8 internet sitesi kapatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
