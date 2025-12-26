HABER

Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman desteği

Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman dağıtımı yapıldı.

Kilis'te çiftçilere makine ve ekipman desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen "Organik Tarımın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırması Projesi" kapsamında üreticilere yem kırma makinesi, küçükbaş hayvan kırkım makinesi ile organik gübre dağıtıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"3 farklı proje kapsamında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 32 yetiştiricimize yüzde 50 hibeli yem kırma makinesi desteği ile 37 yetiştiricimize yüzde 70 hibeli küçükbaş kırkım makinesi desteği verdik. Bunların yanında organik üzüm yetiştiriciliği yapan üreticilerimize yüzde 85 hibeli 3 adet traktör askılı bacalı şaftlı dal kırma makinesi ve 300 organik üreticimize bin 976 litre organik gübre desteği sağladık."

İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük ise projeye destek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çiftçilere makine ve ekipmanlar dağıtıldı.

