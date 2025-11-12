HABER

İletişim Başkanı Duran duyurdu! Şehit askerlerimizin naaşları, A-400M uçağı ile Türkiye'ye getirilecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran şehit askerimizle ilgili olarak açıklamada bulundu. Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" dedi. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir.

Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir.

Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir"

