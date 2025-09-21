HABER

İletişim Başkanı Duran: "Filistin’i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Filistin’i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin’i devlet olarak tanıyan İngiltere, Kanada ve Avustralya’nın kararlarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu adım, uluslararası hukukun ve evrensel insanlık değerlerinin yanında durma iradesinin somut bir göstergesidir.

"TARİHİ ADIMI TAKİP ETMEYE DAVET EDİYORUZ"

İsrail’in Gazze’de masum Filistin halkına yönelik saldırılarına karşı çıkan ve Filistin’i tanıyan ülkeler, tarihin doğru tarafında yer almaktadır. Bu gelişmenin diğer ülkelere de cesaret vereceğine ve Filistin’in uluslararası alanda hak ettiği statüye kavuşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası toplumu barış ve adaletin tesisi için bu tarihi adımı takip etmeye davet ediyoruz.

Türkiye olarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti’nin kuruluşunu desteklemeyi ve Filistin halkının meşru davasını her platformda en güçlü şekilde savunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

