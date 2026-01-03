HABER

İletişim Başkanı Duran: "Özel’in dili; hakikati değil öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Özel’in dili; hakikati değil öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır. Türkiye’nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan sorumsuz ve nezaketten uzak üslubu, daha bir gün önce ifade ettiği ‘kutuplaşmadan çıkalım’ söylemiyle açık bir çelişkidir.

Özel’in dili; hakikati değil, öfkeyi ve çarpıtmayı yansıtmaktadır. Türkiye’nin dış politikası hamasi ve fırsatçı sloganlarla değil, devletimizin ve milletimizin çıkarları çerçevesinde devlet aklıyla yürütülür. Türkiye, uluslararası hukuk ve egemenliğe saygı ilkeleri konusunda her zaman tutarlı olmuştur" ifadelerini kullandı.

DURAN: "HUKUKSUZLUĞA KARŞI DURUŞUMUZ NETTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küresel muhataplara karşı her zaman Türkiye’nin menfaatlerini savunduğunu vurgulayan Duran, "Kimden gelirse gelsin hukuksuzluğa karşı duruşumuz nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası platformlarda ve ikili temaslarında ortaya koyduğu tavır ile ülkemizin hak ve menfaatleri konusundaki kararlı ve cesur duruşu, liderlik iradesinin açık göstergesidir. Cumhurbaşkanımız, küresel muhataplarıyla Türkiye’nin menfaatlerini savunur. Ülkemizi masada ve sahada güçlü kılan da bu dirayetli ve tecrübeli liderliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın meşruiyeti, herhangi bir dış merkezin değil; doğrudan milletimizin sandıkta ortaya koyduğu iradenin sonucudur. Varlığı, milli iradenin en açık tezahürüdür. Bu irade, başkalarından onay beklemeden Türkiye’nin rotasını da liderliğini de belirlemeye devam edecektir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

