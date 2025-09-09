İletişim Başkanı Duran: "Uluslararası toplum, İsrail'in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı"

Katar'ın başkenti Doha'da yapılan Hamas müzakere heyetinin toplantısına saldırı gerçekleştiren İsrail'e tepkiler sürüyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hâkim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"DEVLET GELENEĞİNDEN UZAK BİR SALDIRI"

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İsrail tarafından Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum.

Devlet geleneğinden uzak bu saldırı, uluslararası hukuku, Katar’ın egemenliğini ve insanlık vicdanını açıkça ihlal etmekte olup, bölgede barış ve istikrar için atılan tüm çabaları baltalamaktadır. Aynı zamanda İsrail'in barış değil, soykırıma ve masum kanı akıtmaya devam etmek istediğinin bir göstergesidir.

"DOST VE KARDEŞ ÜLKE KATAR'IN YANINDAYIZ"

Uluslararası toplum, İsrail’in saldırgan politikalarına artık sessiz kalmamalı, hukukun ve adaletin yanında durmalıdır. Bu barbarlık karşısında birlik olup, barışın hâkim olacağı bir gelecek için ortak irade ortaya koyulmalıdır.

Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve ateşkes müzakerelerine ara buluculuk yapan, dost ve kardeş ülke Katar'ın yanındayız."

