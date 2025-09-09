İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan bir saldırı düzenlendi. ABD basını, ABD'nin saldırıdan haberdar olduğunu ifade etti.

"TÜM SORUMULUĞU ALIYORUZ"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bugünkü saldırılar İsrail'in bağımsız bir operasyonudur. İsrail tarafından başlatıldı ve yürütüldü. Tüm sorumluluğu alıyoruz" denildi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

İsrail'in saldırısına peş peşe tepkiler gelirken Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada saldırıya karşı Katar'ın yanında olduklarını ifade etti.

KÜSTAH AÇIKLAMA

Saldırı sonrası İsrailli bir akademisyenin küstah Türkiye açıklaması tepkilere yol açtı. Masri ifadesinde şunu ifade etti:

"Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir."