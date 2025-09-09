SON DAKİKA | Hamas liderleri bu kez Katar'da vuruldu! İsrail ordusundan suikast girişimi: Patlamalardan sonra ilk görüntü ortaya çıktı

Son dakika: Katar'ın başkenti Doha İsrail hava saldırılarıyla sarsıldı. Patlamanın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde dumanlar yükseldiği görüldü. Patlamaların nedenleri belli oldu: İsrail Hamas yöneticilerine yönelik suikast düzenledi.

SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli bir yetkili, Katar‘daki patlamaların burada bulunan Hamas yetkililerine yönelik suikast girişimi olduğunu söyledi.

İSRAİL DUYURDU: HEDEFLİ SALDIRI DÜZENLENDİ

Doha'da çok sayıda patlama sesi duyulduğu belirtilirken İsrail ordusundan da açıklama geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada Hamas müzakere heyetinin hedef alındığı kaydedildi. İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet, Katar'daki patlamaların ardından yer ismi belirtmeden, Hamas liderlerini hedef alan suikast düzenlediklerini duyurdu.

İsrailli yetkili "Katar'da aralarında Halil El Hayye'nin de bulunduğu Hamas liderlerine saldırı gerçekleştirdik, sonuçları bekliyoruz" dedi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre Hamas'ın müzakere heyeti hedef alındı. Bir Hamas kaynağı "Hamas müzakere heyeti Doha'daki toplantı sırasında hedef alındı" açıklamasında bulundu.

HAMAS LİDERİ HEDEF ALINDI

İsrail medyası ise Hamas lideri Halid Meşal'in hedef alındığını duyurdu.

Öte yandan İsrail’in hedef aldığı toplantıda Hamas’ın üst düzey isimlerinden Musa Ebu Merzuk'un da olduğu iddia edildi.

İşte İsrail'in Doha'da vurduğu bina:

"SUİKASTTAN KURTULDULAR"

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna göre Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu bildirdi.

'TRUMP' İDDİASI

İsrail basınında ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıya onay verdiğini yazdı. Hamas'ın üst düzey bir kaynağı ise, Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını söyledi.

Öte yandan saldırı, İsrail ordusu komutanı Eyal Zamir'in yurtdışında yaşayan Hamas liderlerini suikastla öldürmekle tehdit etmesinden birkaç gün sonra ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar'ın İsrail'in ABD'nin Gazze ateşkes önerisini kabul ettiğini açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti.

