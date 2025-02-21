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  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza saldırılmasına göz yummayız!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza saldırılmasına göz yummayız!

21.02.2025 21:05
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz. Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saldırılmasına da göz yummayız." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımıza saldırılmasına göz yummayız!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. X platformu üzerinden paylaştığı mesajında Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak billinçli ve örgütlü bir saldırı olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Altun "Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezalettir; organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmaktır." dedi.

İletişim Başkanı Altun, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Son günlerde, bağımsız yargıyı hedef alanların, savcı ve hâkimleri hedef gösterenlerin, mahkemeleri töhmet altında bırakanların; söz birliğiyle ve örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarına şahitlik ediyoruz.

Öncelikle altını çizerek belirteyim ki: “Yassıada Yargısı” rezaletinden beslenenlerin, “12 Eylül” ve “28 Şubat” yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır.

"TEK KELİMEYLE REZALETTİR"

Darbe dönemlerinde vesayetçilerin yargıya verdiği brifingleri alkışlayanlar, psikolojik harekât merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alanlar, özgürlükleri rafa kaldırıp milleti kafese alan yasakları onaylayanların bugün bağımsız yargıdan söz ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezalettir; organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmaktır.

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"GÖZ YUMMAYIZ"

Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz. Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a saldırılmasına da göz yummayız.

Bilgiye dayalı tartışmalar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen siyasi mücadelelere saygımız sınırsızdır. Hakaret, iftira, dezenformasyon ve manipülasyonlarla gündem oluşturmaya çalışıp demokratik değerlerin aşınması için mücadele edenlere ise toleransımız sıfırdır.

Manipülatif stratejilere karşı bilincimiz açık, direncimiz yerindedir. Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın."

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Fahrettin Altun
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