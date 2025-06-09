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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e 'Madleen' tepkisi: Alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İsrail'e 'Madleen' tepkisi: Alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail’in Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan sivil Madleen gemisine yönelik saldırısı, uluslararası hukukun ve insan haklarının açıkça bir ihlalidir. Bu alçak saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Siyonist İsrail yönetimi, temel insani yardımların dahi Gazze’ye ulaşmasına tahammül edemediğini bir kez daha göstermiştir. Gazze’de aylardır sürdürülen sistematik yıkım ve katliamlar, hiçbir ahlaki ve hukuki ölçü tanımayan bir terör devleti ürünüdür" açıklamasında bulunduç

'SADECE FİLİSTİN'İN DEĞİL TÜM İNSANLIĞIN MESELESİ'

Altun, kadınların, çocukların, yaşlıların hedef alındığı bu pervasız saldırıların artık sadece Filistin'in değil, tüm insanlığın meselesi olduğunu işaret ederek, "İsrail yönetimi, 20 ayı aşkın süredir uyguladığı vahşet ile bölgesel barışı tehdit eden, küresel güvenliği riske atan bir 'miksere' dönüşmüştür. Bu gerçeği görmezden gelen, sessiz kalan veya tepkisiz kalan her tutum, bu suça ortak olmak anlamına gelir. Türkiye olarak bu vahşetin durdurulması, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaşması ve bölgede adil bir barışın tesisi için çağrımızı yineliyoruz. Uluslararası camiayı ve tüm insanlığı bu çığlığa kulak vermeye, somut adım atmaya davet ediyoruz" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Fahrettin Altun
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