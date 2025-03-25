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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özel'in boykot çağrısına yanıt: 'Şu nefret söylemine son verin'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.03.2025 23:33
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Özgür Özel'in boykot çağrısına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Altun "Ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Özel'in boykot çağrısına yanıt: 'Şu nefret söylemine son verin'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrılarına ilişkin sosyal medya hesabından konuşma yaptı.

Altun, şu ifadeleri kullandı;

"Ana muhalefet” genel başkanının birkaç gündür yaptığı, yerli ve milli markaları hedef alan sözde “boykot” çağrıları, ülkemizin huzur ortamını bozmaya, toplumsal kutuplaşma ve gerilim yaratmaya yönelik başarısız siyaset mühendisliği girişimlerinden biridir.

Kendince ekonomiyi baltalama, kendi ideolojik saplantılarına destek olmayanları linçleme amacı taşıyan bu intikam girişimi, neyse ki milletimiz tarafından ciddiye alınmamakta, insanlarımız bu takıntılı düşmanlığa prim vermemektedir.

Türkiye sosyolojisini okuyamadığını bu girişimle bir kez daha kanıtlamış olan CHP siyaseti, ülkemizde ayrımcılığı ve faşizmi körükleme amacına ulaşamadan bir kez daha başarısız bir performans ortaya koymuştur.

Ayrıca belirtmek isterim ki “bizi görmüyorlar” diye devletimizin güzide kurumlarından TRT’ye, yerli ve milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saldıranların bir gün olsun Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını yayımlamayan muhalif medyaya söz söylediklerine şahit olmadık.

Kendilerine samimi birkaç öneride bulunmak isteriz:

Önce kendi evinizin önünü temizleyin. Önce kendi içinizdeki faşist ve ötekileştirici anlayışla yüzleşip bu ayrımcılığı bırakın.

Şu nefret söylemine artık son verin.

Önce biraz normalleşin, önce kendi içinizde büyüttüğünüz kin ve düşmanlıktan kurtulun.

Aksi takdirde içine düştüğünüz bu fasit girdaptan kurtulamayacak, bu güzel ülke için, bu aziz millet için gerçek bir değer üretemeyeceksiniz.

Bizden söylemesi."

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Fahrettin Altun
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