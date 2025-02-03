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  4. İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.02.2025 12:29
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 4 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geleceğini belirtti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan-Ahmed Şara görüşmesinin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

altun

ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİ 4 ŞUBAT'TA ANKARA'DA

Altun'un paylaşımı şu şekilde:

"Suriye Arap Cumhuriyeti Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 4 Şubat Salı günü Ankara’ya bir ziyaret gerçekleştirecektir.

MASADA BİRÇOK KONU VAR

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşecek görüşmelerde Suriye’deki son gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alınacak olup, ülkedeki ekonomik toparlanma, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımlar değerlendirilecektir.

Görüşmelerde geçiş dönemi yönetimine ve Suriye halkına çok taraflı platformlarda sağlanabilecek destekler üzerinde de durulacaktır.

ANA AMAÇ: İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Suriye’nin özgürlüğüne kavuşması sonrası yeniden tesis edilen Türkiye-Suriye ilişkilerinin Sayın Ahmed Şara ve heyetinin ziyaretiyle güçlenmesine ve boyut kazanmasına vesile olacağına inanıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
suriye Ankara Fahrettin Altun erdoğan
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