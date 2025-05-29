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İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorum

Dünya Gıda Programı ile birlikte Gazze'de proje düzenleyen İHH, 5 kişinin İsrail saldırıları sonucu öldüğünü duyurmuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da konuyla alakalı paylaşımda bulundu. İHH'ya başsağlığı dileyen Altun, "İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyorum" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorum
Doğukan Akbayır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun'un paylaşımı şu şekilde:

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

"Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden Gazze’de sistematik katliamlarına devam eden, soykırım derecesinde terör estiren siyonist İsrail yönetimi, halkına bir lokma ekmek, bir yudum su ulaştırmaya çalışan masum yardım gönüllülerine de bomba yağdırıyor.

İnsanlıktan çıkmış bir anlayışla masum insanları açlığa, susuzluğa mahkum eden bu caniliği en güçlü şekilde lanetliyor, insanlığı bu vahşete karşı daha yüksek ses çıkarmaya, daha somut adımlar atmaya davet ediyoruz.

"İHH'YA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Şehit olan genç yardım gönüllülerine Allah’tan rahmet, İHH’ya başsağlığı diliyorum.

Türkiye olarak akan masum kanının durması için uluslararası camiada tüm kapasitemizle çalışmaya devam edecek, vahşi İsrail terörünün sorumlusu katillerin er ya da geç uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için girişimlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Gazze ihh
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