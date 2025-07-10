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İletişim Başkanı olarak atanan Burhanettin Duran görevi devraldı!

Cumhurbaşkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Başkanlığı'na atandı. İletişim Başkanlığı'na ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı. İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Burhanettin Duran, Fahrettin Altun'dan görevi devraldı.

İletişim Başkanı olarak atanan Burhanettin Duran görevi devraldı!
Cansu Akalp

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ı atadı.

Fahrettin Altun ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurum (TİHEK) Başkanlığı'na atandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugün ise İletişim Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

FAHRETTİN ALTUN İLETİŞİM BAŞKANI GÖREVİNİ DEVRETTİ

Devir teslim töreninde konuşan Fahrettin Altun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"7 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsıma tebliğ ettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı görevini çok kıymetli dostum, kardeşim değerli hocam İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Burhanettin Duran'a teslim ediyorum.

Gerçekten bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım Burhanettin Başkanımızla değerli hocamla biz birlikte uzun yıllar çalıştık.

Sayın Cumhurbaşkanımız bizi göreve atadığı günden bu yana bizler zatı devletlerinin vizyonu doğrultusunda stratejik iletişim, kamu diplomasisi, halkla ilişkiler, dezenformasyonla mücadele, ülke markalama gibi alanlarda bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüttük.

Devletimizin söylem birliğinin tesisi, devlet millet ilişkilerinin iletişiminin daha da nitelikli hale getirilmesi için uğraş verdik. İletişim Başkanlığımızın kurulduğu günden bu tarafa ulusal ve uluslararası alanda teşkilatlanmasını kurumsallaşmasını tamamlamaya gayret sarf ettik. Yine İnsan Kaynakları altyapımızı finansal imkanlarımızı hukuki zeminimizi güçlendirmek için çaba sarf ettik. Bütün bu süreçte değerli arkadaşlar ne yaptıysak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bize sağladığı imkanlar, önümüze koyduğu vizyon ve destek sayesinde yaptık, yapabildik. Kendisine müteşekkiriz. Allah ondan razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin."

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Anahtar Kelimeler:
İletişim Fahrettin Altun
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