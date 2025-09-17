HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan Gazze çıkışı! “Batı medyası karartma uyguluyor”

Dünya, Gazze'deki soykırıma sessiz! Türkiye ise bu zulme ses çıkaran tepki gösteren İsrail'in soykırımını açık açık deklere eden ülkeler arasında... İletişim Başkanlığı bugün önemli bir panel düzenledi. "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" öncesinde açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Burhanettin Duran, Gazze'deki zulmün asla normalleştirilmemesi gerektiğini ifade etti.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan Gazze çıkışı! “Batı medyası karartma uyguluyor”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 17 Eylül'de Ankara'da "Gazze: İnsanlığın Turnusol Testi Paneli" düzenledi. Panel öncesi konuşan İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran, “Gazze konusunda dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz.” dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran’dan Gazze çıkışı! “Batı medyası karartma uyguluyor” 1

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: "BATI MEDYASI GAZZE'DE KARARTMA UYGULUYOR"

"Batı medyası Gazze'de karartma uyguluyor. Vicdan sahibi insanlar Filistin'i destekliyor. Gazze'deki zulmü asla normalleştirmeyeceğiz. Türkiye olarak insanlığın turnusol kağıdı olan Gazze konusunda dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz."

Açıklamlarına devam eden Duran; “Ülkemizin haber ekipleri sahada şiddete ve engellemelere en çok maruz kalan basın mensupları olmasına rağmen Filistin’in sesi olmaktan vazgeçmemiştir. TRT’miz başta olmak üzere medyamız Filistin konusunda başarılı bir sınav vermiştir" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunuGiresun Bulancak’ta tehlikeli ahşap köprü sorunu
İskenderun'da gece vakti yağma suçlusu yakalandıİskenderun'da gece vakti yağma suçlusu yakalandı

Anahtar Kelimeler:
Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.