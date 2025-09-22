HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanlığı: Depremzedelere konteyner verilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı: Depremzedelere konteyner verilmediği iddiaları gerçeği yansıtmıyor

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyon içermektedir. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye toplam 320 konteyner sevk edilmiş, 263'ünün kurulumu tamamlanmıştır. Bu kapsamda Sındırgı ve Bigadiç ilçelerine 242 yaşam konteyneri ve 13 çalışma konteyneri kurulmuş olup talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edilmektedir" denildi.

"60 MİLYON TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ GÖNDERİLDİ"

Ayrıca kurulan konteynerlerin temel yaşam malzemeleriyle donatılarak teslim edildiği vurgulanarak, "Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir’e 50 milyon TL ve Manisa’ya 10 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin TL tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığı’na barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon TL aktarılmıştır. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin saldırı!Okul bahçesindeki Atatürk büstüne çirkin saldırı!
Van Gölü'nden 1 milyon 970 bin metreküp dip çamuru çıkarıldıVan Gölü'nden 1 milyon 970 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.