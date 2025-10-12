İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze anlaşması için Mısır'a gidecek

İletişim Başkanı Burhanetin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze ateşkes görüşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle yarın Mısır'da olacağını duyurdu.

ERDOĞAN, GAZZE ANLAŞMASI İÇİN MISIR'A GİDİYOR

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Duran şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."