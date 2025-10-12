HABER

İletişim Başkanlığı duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze anlaşması için Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Mısır'a gidecek. Gelişmeyi, İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından duyurdu.

Mustafa Fidan

İletişim Başkanı Burhanetin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazze ateşkes görüşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle yarın Mısır'da olacağını duyurdu.

ERDOĞAN, GAZZE ANLAŞMASI İÇİN MISIR'A GİDİYOR

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan Duran şu ifadeleri kullandı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sissi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın davetine icabetle, Gazze’de varılan ateşkes mutabakatına ilişkin olarak toplanacak “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi”ne iştirak etmek üzere, 13 Ekim 2025 tarihinde Şarm El-Şeyh’i ziyaret edecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Zirve’de hitapta bulunmaları, ayrıca katılımcı ülkelerin liderleriyle de istişareler gerçekleştirmesi planlanmaktadır."

