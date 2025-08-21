HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan 6 Şubat paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 6 Şubat depremleriyle ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda "Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan 6 Şubat paylaşımı
Recep Demircan

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 6 Şubat paylaşımı geldi. Başkanlık yaptığı açıklamada "Afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “asrın felaketi” olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini siliyor; “asrın inşa seferberliği” ile deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD vizeniz iptal edilebilir! ABD'den yeni karar: Hepsi tek tek incelenecekABD vizeniz iptal edilebilir! ABD'den yeni karar: Hepsi tek tek incelenecek
Silahıyla oynarken ateş aldı, genç hayatını kaybettiSilahıyla oynarken ateş aldı, genç hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

Gündemden düşmüyor! Satıldı, yeni sahibi bir futbolcu: İşte fiyatı...

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Kamu hastanelerinde yeni dönem! Saatler değişiyor

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Öldürüp villa bahçesine gömmüşlerdi! Herkesin ortasında döverek kaçırmışlar

Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"

Netanyahu: "İsrail savaşın bitmesi için ateşkes görüşmelerine başlayacak"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.