Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 6 Şubat paylaşımı geldi. Başkanlık yaptığı açıklamada "Afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “asrın felaketi” olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini siliyor; “asrın inşa seferberliği” ile deprem bölgemizi yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere, afetin yaralarını sarmak için gece gündüz çalışan ve şehirlerimizin yeniden ayağa kaldırılmasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz."