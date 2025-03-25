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  4. İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
25.03.2025 14:45
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Şubat ayında kalp ameliyatı geçiren MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bahçeli'nin 'entübe edildi' iddiasını yalanlayarak evinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

Bugün sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bahçeli'nin entübe edildiği yazıldı. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili yalanlama geldi.

DEVLET-BAHÇELİ

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasının gerçek olmadığını belirterek MHP liderinin çalışmalarına evinde devam ettiğini açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli İletişim Başkanlığı sağlık
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