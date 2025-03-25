İletişim Başkanlığı'ndan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Evinde çalışmalarını sürdürüyor

Bugün sosyal medyada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bahçeli'nin entübe edildiği yazıldı. Kısa sürede gündem olan konuyla ilgili yalanlama geldi.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasının gerçek olmadığını belirterek MHP liderinin çalışmalarına evinde devam ettiğini açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.