İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınlarına karşı uyarı! 'Bu haftaya dikkat!'

Son zamanlarda yurtta yüksek seyreden sıcaklık ve nem oranları nedeniyle birçok farklı bölgemizde orman yangını çıkıyor. Yangınlar ciğerlerimizi yakarken İletişim Başkanlığı'ndan bu hafta için kritik bir uyarı geldi. İletişim Başkanlığı bu haftanın sıcak ve rüzgarlı olacağı için orman yangınlarına yönelik uyarıda bulundu.

Doğukan Akbayır

İletişim Başkanlığı bu hafta yurdu bekleyen sıcak hava yüzünden vatandaşları orman yangınlarına yönelik uyardı.

İletişim Başkanlığı ndan orman yangınlarına karşı uyarı! Bu haftaya dikkat! 1

BU HAFTAYA DİKKAT!

Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan İletişim Başkanlığı şu ifadelerde bulundu:

"Bu hafta sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgârın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, orman alanlarımızda yangın riskine karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Yeşil Vatanımızı korumak hepimizin görevi. Doğamıza sahip çıkalım, ormanlarımızı birlikte koruyalım."

