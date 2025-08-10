İletişim Başkanlığı'ndan orman yangınlarına karşı uyarı! 'Bu haftaya dikkat!'

İletişim Başkanlığı bu hafta yurdu bekleyen sıcak hava yüzünden vatandaşları orman yangınlarına yönelik uyardı.

BU HAFTAYA DİKKAT!

Sosyal medya hesabından duyuruda bulunan İletişim Başkanlığı şu ifadelerde bulundu:

"Bu hafta sıcaklıkların yüksek, nem oranının düşük ve rüzgârın etkili olması bekleniyor. Bu nedenle, orman alanlarımızda yangın riskine karşı tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Yeşil Vatanımızı korumak hepimizin görevi. Doğamıza sahip çıkalım, ormanlarımızı birlikte koruyalım."