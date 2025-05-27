HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

"İletişimde milli duruş" mesajı! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanların basın müşavirleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bakanlıkların basın müşavirleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Altun; "Kurumlarımızın çalışmalarını milletimize doğru ve şeffaf biçimde aktaran hakikatin izini süren tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"İletişimde milli duruş" mesajı! İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanların basın müşavirleriyle bir araya geldi

İletişimde milli duruşun önemine vurgu yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kararlılık mesajı verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun, çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Gr9a-XBXwAAVYjL

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İLETİŞİMDE MİLLİ DURUŞU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

"Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, bakanlıklarımızın kıymetli basın müşavirleriyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda; kamu iletişiminde ortak aklı, eşgüdümü ve stratejik duruşu daha da pekiştirmek adına değerlendirmelerde bulunduk.

Dezenformasyonla mücadelede daha güçlü bir refleks, kurumsal iş birliklerinde daha sağlam bir zemin ve milletle kurduğumuz bağda daha derin bir güven anlayışıyla hareket etmenin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduk.

Kurumlarımızın çalışmalarını milletimize doğru ve şeffaf biçimde aktaran; hakikatin izini süren tüm basın müşavirlerimize teşekkür ediyorum.

İnancımız da, irademiz de nettir: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, iletişimde millî duruşu daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Gr9a-XPXIAAy-1s

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atatürk Barajında yangın korkuttuAtatürk Barajında yangın korkuttu
Edirne'de fuhuş operasyonu için düğmeye basıldı: Böyle yakalandılarEdirne'de fuhuş operasyonu için düğmeye basıldı: Böyle yakalandılar

Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı
En Çok Okunan Haberler
Nevşin Mengü'nün Ali Koç hakkındaki sözleri olay oldu

Nevşin Mengü'nün Ali Koç hakkındaki sözleri olay oldu

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Türkiye’de ilk, dünyada 3. vaka!

Türkiye’de ilk, dünyada 3. vaka!

Aparttaki gizli kamera skandalı büyüyor! Çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüsü çıktı

Aparttaki gizli kamera skandalı büyüyor! Çok sayıda kişinin uygunsuz görüntüsü çıktı

Bakanlık harekete geçti... Piyasadan toplatılıyor

Bakanlık harekete geçti... Piyasadan toplatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yeni anayasa için 10 hukukçu görevlendirildi'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.