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Ilgar Dağı'nda tipide onlarca tır mahsur kaldı

Ardahan'ın Damal ve Posof ilçeleri arasındaki 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nda kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca tır mahsur kaldı.

Ilgar Dağı'nda tipide onlarca tır mahsur kaldı

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl kar yağışının daha uzun sürdüğü bölgede Gürcistan sınır kapısı nedeniyle de yoğun kullanılan uluslararası karayolunda çok sayıda tır mahsur kaldı. 2550 rakımlı Ilgar Dağı'nda çoğu yabancı plakalı tırlardan bazıları yolu tamamen kapatırken, bazıları da kayarak yolun dışına çıktı. Çift yönlü yolu kapatan tırlar yüzünden ilerlemekte güçlük çeken diğer sürücüler, zaman zaman zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri ise kar ve buzla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Ekipler Ardahan-Artvin karayolu Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı mevkisinde gece ve gündüz aralıksız çalışarak sürücülerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlıyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Ardahan
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