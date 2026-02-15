HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde hafta sonunda kayakseverler yoğunluk oluşturdu.

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti

Kar kalitesi ve pist imkanları ile Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu’daki Ilgaz Dağı Milli Parkı’nda hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Kastamonu ve Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi, Ankara, İstanbul, Çorum başta olmak üzere farklı illerden kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi’nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.
Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen telesiyeje binen ziyaretçiler, kayak keyfinin yanı sıra karlar altındaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel güzellikle tatilcilere keyifli anlar yaşatıyor Ayrıca davetliler, kar yağışı altında müzik eşliğinde çiftetelli oynayarak gönüllerince eğlenme imkanı buluyor.
Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezine arkadaşıyla birlikte kayak yapmaya geldiğini belirten Ömer Volkan Aşıkoğlu, "Bugün buraya kaymaya geldik, çok eğlenceli, çok güzel. Biraz yukarılarda kar var ama ona rağmen arkadaşımla birlikte çok eğleniyoruz. Ben kaymasını biliyorum, arkadaşımla birlikte kayıyoruz, herkese de buraya gelip kaymalarını tavsiye ediyorum" dedi.
Kastamonu’dan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezine geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Alp Serdaroğlu ise, "Ilgaz Kayak Merkezi çok eğlenceli bir yer ve kayak denilince ilk başlarda gelen bir merkez. Biraz ilerisinde Yurduntepe Kayak Merkezi de var ama Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi daha sakin ve daha kısa olduğu için acemiler bu merkezde daha iyi kayabiliyor. Arkadaşımla birlikte burada da çok eğleniyoruz" diye konuştu.

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 1

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 2

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 3

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 4

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 5

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 6

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 7

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 8

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 9

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 10

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 11

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 12

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 13

Ilgaz Dağı’na kayakseverler akın etti 14
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yolda oluşan çukur kazaya neden oldu: 2 yaralıYolda oluşan çukur kazaya neden oldu: 2 yaralı
İzmir'de otel yangını! 1 kişi hayatını kaybettiİzmir'de otel yangını! 1 kişi hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ilgaz dağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Bahar havası bitiyor! Salı günü sağanak, çarşamba kar

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.