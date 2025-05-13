HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İlginç anlar! Aksaray'a gelen yabancı ralliciler otomobil uçurdu

2025 Silk Road Rallisi çerçevesinde Aksaray'a gelen yabancı ralliciler sıcak hava balonuna otomobili bağlayıp uçurdular.

İlginç anlar! Aksaray'a gelen yabancı ralliciler otomobil uçurdu
Begüm Özkaynak

Silk Road 2025 çerçevesinde Türkiye rotasında ilerleyen uluslararası ralli grubu, Aksaray etabına geldiğinde sadece hızlarıyla değil gösterileriyle de dikkat çekti. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Beli Sırma köyünde kamp yapan ekip, alışılmışın dışında bir etkinliğe imza attı. Otomobili sıcak hava balonuna bağlayan ralliciler otomobili uçurdu.

AW454121_02

Adrenalin tutkunu ralliciler tarafından organize edilen gösteride bir otomobil özel kayış ve halat sistemleriyle sıcak hava balonunun sepetine bağlandı. Balonun havalanmasıyla birlikte araç da balonla birlikte havalandı. Dakikalarca havada kalan otomobil daha sonra güvenli bir şekilde yere indirildi. Ralli yetkilileri bu gösterinin rotaya dikkat çekmek ve Türkiye'nin doğal güzelliklerini dünya kamuoyuna tanıtmak amacıyla yapıldığını belirtti.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metrobüs kazasında yaralan 56 kişi tahliye edildiMetrobüs kazasında yaralan 56 kişi tahliye edildi
35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında ilginç savunma35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında ilginç savunma

Anahtar Kelimeler:
Aksaray Otomobil Ralli sıcak hava balonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

ABD ve Suudi Arabistan'dan 142 milyar dolarlık dev anlaşma

ABD ve Suudi Arabistan'dan 142 milyar dolarlık dev anlaşma

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi

Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'dan da hissedildi

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha

TRT'deki programa tepki çeken konuk

TRT'deki programa tepki çeken konuk

İhtimali bile huzursuz etti: Netanyahu'da 'Türkiye' endişesi

İhtimali bile huzursuz etti: Netanyahu'da 'Türkiye' endişesi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.