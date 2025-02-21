İlginç anlar sosyal medyada gündem oldu! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti: "Sana nasıl güvenmem?"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katılacağı bir program öncesi saç tıraşı oldu. Vucic'in tıraş olduğu anlar ise yanındakiler tarafından kayıt altına alındı.

BERBERİNİN BIYIKLARINI ERDOĞAN'IN KORUMA MÜDÜRÜ MUHSİN KÖSE'YE BENZETTİ

Kayıt sırasında ise ortaya ilginç anlar çıktı. Vucic, kendisini tıraş eden berberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti.

Bu yüzden berberine güvendiğini söyleyen Vucic, "Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürüne benziyor" şeklinde konuştu.

"BANA ARKADAŞLARIMDAN BİRİNİN KORUMASINI HATIRLATIYORSUN, SANA NASIL GÜVENMEM?"

Berberinin özel olduğunu söyleyen Vucic, "Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor. Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken 'Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" dedi.