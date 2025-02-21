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  4. İlginç anlar sosyal medyada gündem oldu! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti: "Sana nasıl güvenmem?"

İlginç anlar sosyal medyada gündem oldu! Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti: "Sana nasıl güvenmem?"

21.02.2025 09:45
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in saç tıraşı olduğu anlar kayıt altına alındı. Ortaya ise dikkat çeken anlar çıktı. Vucic kendisini tıraş eden berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti. Berberine güvendiğini aktaran Vucic, "Bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" şeklinde konuştu. O anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katılacağı bir program öncesi saç tıraşı oldu. Vucic'in tıraş olduğu anlar ise yanındakiler tarafından kayıt altına alındı.

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BERBERİNİN BIYIKLARINI ERDOĞAN'IN KORUMA MÜDÜRÜ MUHSİN KÖSE'YE BENZETTİ

Kayıt sırasında ise ortaya ilginç anlar çıktı. Vucic, kendisini tıraş eden berberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'ye benzetti.

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Bu yüzden berberine güvendiğini söyleyen Vucic, "Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürüne benziyor" şeklinde konuştu.

"BANA ARKADAŞLARIMDAN BİRİNİN KORUMASINI HATIRLATIYORSUN, SANA NASIL GÜVENMEM?"

Berberinin özel olduğunu söyleyen Vucic, "Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor. Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken 'Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?" dedi.

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Berber Cumhurbaşkanı Sırbistan Recep Tayyip Erdoğan Aleksandar Vucic koruma
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