HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İlham verecek başarı hikayesi! ODTÜ'ye öğrenci olamadı, öğretim görevlisi oldu

Bir zamanlar rehber öğretmeninin yaptığı bir hata yüzünden hayalini kurduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) yerleşemeyen Tireli lastik tamircisi Orhancan Ayhan, yıllar sonra aynı üniversiteye öğretim görevlisi olarak kabul edilerek ilham verici bir başarı hikayesine imza attı.

İlham verecek başarı hikayesi! ODTÜ'ye öğrenci olamadı, öğretim görevlisi oldu

Lastik tamirciliği yaparak geçimini sağlarken bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanan Orhancan Ayhan'ın hayatı, tercih döneminde yaşanan talihsiz bir olayla bambaşka bir yöne evrildi.

Yüksek bir puan alarak ODTÜ'ye girmeye hak kazanan Ayhan, rehber öğretmeninin tercih listesini onaylamayı unutması nedeniyle hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Ancak bu talihsizlik, Ayhan'ın azmini ve kararlılığını kıramadı. Pes etmeyen genç adam, bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Ayhan, akademik kariyer hedefini bir adım öteye taşıyarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Buradaki eğitimini de başarıyla tamamlayan Ayhan'ın aklında ise her zaman bir gün ODTÜ'de olmak vardı.

İlham verecek başarı hikayesi! ODTÜ ye öğrenci olamadı, öğretim görevlisi oldu 1

YILLAR SONRA GİREMEDİĞİ ÜNİVERSİTEYE DERS VERMEK İÇİN DÖNDÜ!

Yüksek lisansının ardından hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Orhancan Ayhan, bu kez öğrenci olarak değil, bir akademisyen olarak ODTÜ'nün kapısını çaldı. Yaptığı başvuruyla ODTÜ'ye öğretim görevlisi olarak kabul edilen Ayhan, yıllar önce bir hata nedeniyle giremediği üniversiteye, azmi ve başarısıyla ders vermek için geri döndü.

"HEDEFİM HEP BİR GÜN ODTÜ'DE OLMAKTI"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayhan, yaşadığı zorlu sürece rağmen hayallerinden asla vazgeçmediğini belirtti. Ayhan, "O gün yaşadığım hayal kırıklığı, beni daha da kamçıladı. Eğitim hayatım boyunca hedefim hep bir gün ODTÜ'de olmaktı. Öğrenci olarak nasip olmadı ama bugün bir öğretim görevlisi olarak bu kutsal çatı altında bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Gençlere tavsiyem, ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kazada ölen ikizler, son yolculuğuna uğurlandıKazada ölen ikizler, son yolculuğuna uğurlandı
KKTC’de balkondan düşen Konyalı hemşirelik öğrencisi kurtarılamadıKKTC’de balkondan düşen Konyalı hemşirelik öğrencisi kurtarılamadı

Anahtar Kelimeler:
Oto lastik tamircisi ODTÜ akademisyen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.