İlham verecek başarı hikayesi! ODTÜ'ye öğrenci olamadı, öğretim görevlisi oldu

Lastik tamirciliği yaparak geçimini sağlarken bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanan Orhancan Ayhan'ın hayatı, tercih döneminde yaşanan talihsiz bir olayla bambaşka bir yöne evrildi.

Yüksek bir puan alarak ODTÜ'ye girmeye hak kazanan Ayhan, rehber öğretmeninin tercih listesini onaylamayı unutması nedeniyle hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Ancak bu talihsizlik, Ayhan'ın azmini ve kararlılığını kıramadı. Pes etmeyen genç adam, bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazandı. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Ayhan, akademik kariyer hedefini bir adım öteye taşıyarak Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Buradaki eğitimini de başarıyla tamamlayan Ayhan'ın aklında ise her zaman bir gün ODTÜ'de olmak vardı.

YILLAR SONRA GİREMEDİĞİ ÜNİVERSİTEYE DERS VERMEK İÇİN DÖNDÜ!

Yüksek lisansının ardından hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Orhancan Ayhan, bu kez öğrenci olarak değil, bir akademisyen olarak ODTÜ'nün kapısını çaldı. Yaptığı başvuruyla ODTÜ'ye öğretim görevlisi olarak kabul edilen Ayhan, yıllar önce bir hata nedeniyle giremediği üniversiteye, azmi ve başarısıyla ders vermek için geri döndü.

"HEDEFİM HEP BİR GÜN ODTÜ'DE OLMAKTI"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ayhan, yaşadığı zorlu sürece rağmen hayallerinden asla vazgeçmediğini belirtti. Ayhan, "O gün yaşadığım hayal kırıklığı, beni daha da kamçıladı. Eğitim hayatım boyunca hedefim hep bir gün ODTÜ'de olmaktı. Öğrenci olarak nasip olmadı ama bugün bir öğretim görevlisi olarak bu kutsal çatı altında bulunmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Gençlere tavsiyem, ne olursa olsun hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır