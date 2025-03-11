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İlhan Cavcav’ın torunu Murathan Cavcav hayatını kaybetti! Gençlerbirliği Kulübü'nden açıklama...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
11.03.2025 23:22
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Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat ettiği bildirildi.

İlhan Cavcav’ın torunu Murathan Cavcav hayatını kaybetti! Gençlerbirliği Kulübü'nden açıklama...

Gençlerbirliği Kulübü'nün eski başkanlarından İlhan Cavcav’ın torunu Murathan Cavcav vefat etti.

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Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ın torunu, eski başkanımız Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murathan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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Murathan Cavcav'ın cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından dedesi İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. (DHA)

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İlhan Cavcav
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